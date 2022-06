Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a afirmat marti ca razboiul cu Moscova intra intr-o ‘faza prelungita’, rusii cautand controlul total al regiunea Donbas si sa ocupe sudul, noteaza AFP. ‘Rusia se pregateste sa desfasoare o operatiune militara pe termen lung’, a declarat in fata ministrilor…

- Trupele adapostite in oțelaria Azovstal, ultimul bastion ucrainean din Mariupol, au fost evacuate, predand astfel orașul Rusiei, dupa luni de bombardamente. Peste 260 de luptatori ucraineni, dintre care 53 grav raniți, au fost evacuați luni, 16 mai, din uzina. Intr-o declarație video difuzata luni noapte,…

- Departamentul american al Apararii a vorbit despre nivelul de implicare pe care l-a avut SUA cu privire la furnizarea informațiilor care ar fi putut sa ajute Ucraina in razboiul izbucnit la inițiativa Rusiei. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby a fost intrebat daca a dezvaluit secrete care…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu s-a intalnit marți cu Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al apararii. Dincu a participat la prima reuniune a Grupul Consultativ in domeniul Apararii privind Ucraina, gazduita in Baza Aeriana Ramstein de secretarul americ

- Deputatul si omul de afaceri ucrainean Viktor Medvedciuk, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, fugar dupa invazia rusa in Ucraina, a fost arestat in urma unei operatiuni speciale, au anuntat autoritatile ucrainene, citate de AFP.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat dispariția ministrului rus al Apararii din spațiul public prin faptul ca este ocupat cu Ucraina. Presa a observat ca Serghei Șoigu nu a mai aparut in spațiul public de aproape doua saptamani, lucru care a condus inclusiv la speculații privind…

- In ziua in care se implinește o luna de la inceputul razboiului din Ucraina, zi in care liderii de state și de guverne ale țarilor membre NATO participa la un summit extraordinar la Bruxelles, Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a postat un mesaj pe o rețea de socializare. E vorba de…

- Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, a anuntat Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce fortele ruse strang latul in jurul Mariupol (sud-est), principalului port ucrainean la Marea Azov, scrie agerpres.ro cu referire la Reuters.