Puntea dintre Europa si SUA va supravietui in pofida oricaror divergente existente asupra comertului, schimbarilor climatice si acordului privind programul nuclear iranian, a declarat joi, la Londra, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Reuters.



''Puntea noastra este solida, dar unii se indoiesc de puterea ei. Si da, vedem diferente intre Statele Unite si alti aliati in legatura cu probleme precum comertul, schimbarile climatice si acordul nuclear iranian. Nu este scris in piatra ca puntea transatlantica va supravietui mereu, dar cred ca o vom proteja'',…