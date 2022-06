Stiri pe aceeasi tema

- Tarile occidentale trebuie sa se pregateasca de „un razboi de uzura” pe „termen lung” in Ucraina, a avertizat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la Washington, SUA, dupa o intrevedere cu presedintele american Joe Biden, relateaza AFP, citata de Agerpres . „Trebuie sa fim pregatiti pe termen…

- Ucraina a dat asigurari Statelor Unite ca nu va utiliza noile sisteme avansate de rachete promise de Washington pentru a viza tinte de pe teritorul rusesc, a declarat miercuri secretarul de stat al SUA Antony Blinken, citat de CNN . ”Rusia ataca Ucraina, nu invers. Pentru a fi clar, cel mai bun mod…

- Diplomația rusa a publicat lista celor 963 de personalitați americane a caror intrare in Rusia este interzisa, printre care președintele SUA, Joe Biden, și secretarul sau de stat Antony Blinken, ca represalii la sancțiunile similare luate de Washington de la declanșarea invaziei in Rusia, transmite…

- Razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei intra intr-o „faza prelungita”, rusii cautand sa controleze total regiunea Donbas si sa ocupe sudul, a declarat marți ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, relteaza AFP, citata de Agerpres. „Rusia se pregateste sa desfasoare o operatiune militara…

- Ucraina spune ca nu vor exista coridoare umanitare pentru evacuarea civililor prinși in zonele de conflict pentru a treia zi consecutiv, pentru ca nu a existat un acord cu Rusia.Vicepremierul Irina Vereșciuk spune ca bombardamentele continua intens in regiunea Donbas din estul Ucrainei. Aici, Rusia…

- In ziua 45 a invaziei Ucraina cere mai multe arme și sancțiuni mai aspre. Solicitarea vine dupa ce armata rusa a atacat gara din Kramatorsk. Au fost ucise peste 50 de persoane, dintre care cinci copii. In Odesa a fost declarata stare de asediu. In același timp, dupa retragerea forțelor ruse din nordul…

- Fostul șef al Statului Major, General (R) Eugen Badalan, este de parere ca razboiul pornit de Rusia in Ucraina ar putea dura pana in luna mai, doar daca diplomația reușește sa medieze acest conflict. „Daca diplomația lumii se concentreaza pe aceasta problema, razboiul se poate incheia la inceputul lunii…

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…