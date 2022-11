Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca nu exista niciun indiciu ca racheta care s-a prabușit in urma cu o zi in Polonia „ar fi fost rezolutul unui atac deliberat” din partea Rusiei. Potrivit lui Jens Stoltenberg, analizele preliminare indica faptul ca incidentul a fost…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a oferit miercuri primele declarații dupa reuniunea de urgența a Alianței care a fost convocata ca urmare a prabușirii unei rachete care a ucis doua persoane pe teritoriul Poloniei. Principalele declarații ale lui Jens Stoltenberg: explozia de ieri a avut…

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Imediat dupa ce Rusia a invadat Ucraina, Bruxellesul a infiintat un fond in valoare de 500 de milioane de euro, cu scopul de a incuraja statele membre sa inarmeze Ucraina si de a pune UE sa plateasca factura. Bruxellesul stabilea ca acesta urma sa acopere 85% dintre costuri, estimeaaza trei diplomati…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat vineri ca anexarea teritoriilor ucrainene la Federația Rusa este cea mai mare tentativa de confiscare a teritoriului european de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, avertizand ca reprezinta cea mai mare escaladare a conflictului de la inceputul…

- „Discursul președintelui Putin marcheaza, in mod clar, o escaladare a retoricii politice a Kremlinului, dar nu este o surpriza. La nivelul conducerii Alianței Nord-Atlantice am luat in calcul acest scenariu și suntem pe deplin pregatiți. De aceea, ramanem calmi și continuam sa oferim sprijin Ucrainei.Discursul…