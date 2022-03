Stoltenberg: NATO nu va tolera niciun atac asupra vreunui stat membru

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat dupa reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre, ca Alianta nu va impune o zona de excludere aeriana deasupra Ucrainei si nici nu va trimite trupe in aceasta tara. Dar a promis Kievului alte forme de sprijin si i-a cerut presedintelui…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, ca Rusia a distrus pacea pe continentul european, afirmatiile fiind facute inaintea summitului de urgenta NATO, pentru a discuta despre invazia Rusiei in Ucraina, ultimele evolutii ale operatiunilor militare din cadrul conflictului, precum…

- Grup de Lupta Permanent al NATO, inființat in Romania! Miniștrii apararii din țarile NATO și-au dat acordul pentru inființarea unui Grup de Lupta Permanent care sa fie amplasat in Romania, in contextul crizei din Ucraina și a unei iminente invazii rusești. Subiectul a fost dezbatut in cadrul reuniunii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri ca nu a constatat deocamdata nicio retragere a trupelor ruse de pe pozitiile din apropierea frontierei ucrainene, relateaza Reuters, care citeaza BBC. „Sa fiu sincer, noi reactionam la realitatea care exista si nu vedem…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut din nou Moscovei sa demonstreze ca retrage trupele din apropierea granițelor cu Ucraina, aratand ca militarii și tancurile se mișca in mod constant, relateaza Reuters . Declarația vine dupa ce Minsterul Apararii de la Moscova a anunțat retrageri…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a anunțat, marți, ca Rusia isi va retrage fortele armate din Republica Belarus dupa ce se vor incheia manevrele militare comune de acolo, informeaza DPA si AFP, citate de Agerpres.„Pentru cei care urmaresc acest lucru indeaproape, nimeni nu a spus…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se intoarce in țara natala: va deveni noul guvernator al Bancii Centrale a Norvegiei. In varsta de 62 de ani, Jens Stoltenberg este de opt ani șeful NATO. La baza economist, acesta a fost premier al Norvegiei in doua randuri, dar și ministru de Finanțe in…

- Actuala criza ruso-occidentala îsi are originea în "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, în ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfârsitul oficial al URSS, informeaza…