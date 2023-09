Stiri pe aceeasi tema

- NATO nu are niciun indiciu ca resturile de drone gasite pe teritoriul romanesc au fost cauzate de un atac deliberat al Rusiei asupra Romaniei, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, conform Reuters, preluat de jurnalul.ro. Ucraina declarase luni ca dronele au explodat in Romania…

- NATO nu are niciun indiciu ca fragmentele de drona gasite pe teritoriul Romaniei au fost cauzate de un atac intenționat lansat de Moscova impotriva țarii noastre, a declarat joi șeful alianței, Jens Stoltenberg, informeaza Reuters. „Nu avem nicio informație care sa indice un atac intenționat din partea…

- NATO nu are indicii precum ca Rusia ar fi trimis intenționat drone in Romania. Declarația a fost facuta de secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, in Parlamentul European. „Nu avem nicio informație care sa indice un atac intenționat din partea Rusiei. Așteptam rezultatul investigației aflate…

- NATO nu are niciun indiciu ca resturile de drone gasite pe teritoriul Romaniei au fost cauzate de un atac intentionat lansat de Moscova impotriva Romaniei, a declarat joi seful aliantei, Jens Stoltenberg, citat de Reuters, scrie News.ro. "Nu avem nicio informatie care sa indice un atac intentionat din…

- NATO nu are niciun indiciu ca resturile de drone gasite pe teritoriul Romaniei au fost cauzate de un atac intentionat lansat de Moscova impotriva Romaniei, a declarat joi seful aliantei, Jens Stoltenberg, citat de Reuters, scrie News.ro."Nu avem nicio informatie care sa indice un atac intentionat…

- NATO nu are niciun indiciu ca posibilele resturile de drona gasite pe teritoriul Romaniei provin de la un atac intenționat lansat de Moscova impotriva țarii noastre, a declarat joi, 7 septembrie, secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg, intr-o discuție cu parlamentarii europeni, relateaza Reuters.„Autoritațile…

- NATO nu are niciun indiciu ca resturile de drona gasite pe teritoriul Romaniei au fost cauzate de un atac intentionat al Moscovei, a afirmat joi secretarul general al Alianței Nord-Atalantice, Jens Stoltenberg, in Parlamentul European, transmite Reuters. ‘Nu avem nicio informatie care sa indice un atac…

- NATO nu are niciun indiciu ca resturile de drona gasite pe teritoriul Romaniei au fost cauzate de un atac intentionat al Moscovei, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in Parlamentul European, transmite Reuters.