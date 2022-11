Alianta Nord-Atlantica este aici, este vigilenta si este pregatita sa apere fiecare centimetru de teritoriu aliat, a declarat, marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o interventie la Aspen – GMF Bucharest Forum, care are loc la Bucuresti, relateaza Agerpres. Inaltul oficial se afla in Romania pentru a prezida reuniunea ministrilor de Externe din NATO, […] The post Stoltenberg: „NATO este pregatita sa apere fiecare centimetru de teritoriu aliat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .