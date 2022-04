Stiri pe aceeasi tema

- Comandantii militari ai NATO elaboreaza planuri de desfasurare a unei forte militare permanente de amploare pe flancul estic al aliantei, care ar fi capabila sa infrunte o armata invadatoare, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru Sunday Telegraph, scrie Agerpres.

- NATO lucreaza la planuri pentru o prezenta militara permanenta la granita sa, intr-un efort de a lupta impotriva viitoarelor agresiuni rusesti, a relatat The Telegraph, citandu-l pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. NATO se afla „in mijlocul unei transformari foarte fundamentale” care…

- NATO lucreaza la planuri pentru o prezenta militara permanenta la granita sa, intr-un efort de a lupta impotriva viitoarelor agresiuni rusesti, a relatat The Telegraph, citandu-l pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproximativ 3.000 de americani vor lupta in Ucraina impotriva Rusiei, conform unui reprezentant al Ambasadei Ucrainei la Washington DC, citat de BBC. Jurnaliștii spun ca oficialul susține ca cele trei mii de americani care au raspuns apelului Ucrainei de a lupta impotriva invaziei Rusiei, vor sosi in…

- Uniunea Europeana a decis sa furnizeze Ucrainei 70 de avioane de lupta de fabricație ruseasca, pentru a ajuta la apararea țarii impotriva trupelor invadatoare ale lui Vladimir Putin. Trei țari NATO trimit, astfel, avioane de lupta unei țari care nu face parte din Alianța, dar pe care au decis sa o…

- NATO vrea sa-și consolideze prezența militara in in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, a declarat, miercuri, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Oficialul Alianței acuza ca Europa se confrunta cu „cea mai grava criza de securitate din ultimele…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…

- Polonia ar putea sa aprovizioneze Ucraina cu „armament de aparare”, potrivit sefului Biroului National de Securitate polonez, Pawel Soloch. In același timp, ministrul polonez de externe Zbigniew Rau a declarat ca exista indicii conform carora Rusia isi va spori prezenta militara in Belarus.