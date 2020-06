Stoltenberg: NATO deschide ancheta privind incidentele navale dintre Franța și Turcia Secretarul general al NATO a anunțat joi deschiderea unei anchete privind incidentul denunțat de Franța cu navele turcești în timpul unei operațiuni de control al embargoului ONU privind livrarile de arme în Libia, potrivit AFP.



"Autoritațile militare NATO vor cerceta pentru a clarifica situația și a face lumina" asupra incidentului, a declarat Jens Stoltenberg dupa o întâlnire a miniștrilor apararii Alianței.

Franta a denuntat comportamentul &"extrem de agresiv&" al Turciei, stat membru NATO, fata de o fregata franceza implicata într-o misiune… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce au dispus ca purtarea mastii in public sa fie obligatorie incepand de miercuri la Istanbul si Ankara, intr-un moment in care numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a inceput sa creasca din nou in Turcia, potrivit AFP. Aceasta decizie a fost luata la recomandarea Comitetului…

- Ascensiunea Chinei ofera noi oportunitati, dar genereaza si "noi provocari", modificand echilibrul pe plan mondial, mai ales in contextul consolidarii arsenalului nuclear, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, observand ca influenta Beijingului se apropie de "portile Europei", noteaza…

- Situația din Libia "preocupa mult " Franța, care se teme ca Rusia și Turcia, care susține fiecare o tabara rivala, ar putea ajunge la o înțelegere "în condițiile lor" în detrimentul stabilitații Libiei, a afirmat miercuri președinția franceza, citata de AFP."Criza…

- Banca centrala a Turciei reduce dobanda, pentru a doua oara consecutiv, pentru a contracara efectele pandemiei cu coronavirus Banca Centrala a Turciei (CBRT) a redus dobanda de referinta cu o jumatate de punct procentual, la 8,75%, dupa ce anterior isi exprimase disponibilitatea de a inaspri politica…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca Rusia si China au raspandit informatii incorecte despre raspunsul Aliantei in fata pandemiei de COVID-19, cum ar fi aceea ca statele membre NATO nu s-ar sprijini reciproc, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres.Potrivit lui…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg (foto), a declarat astazi ca Rusia si China au raspandit informatii incorecte despre raspunsul Aliantei in fata pandemiei de COVID-19, cum ar fi aceea ca țarile...

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca Rusia si China au raspandit informatii incorecte despre raspunsul Aliantei in fata pandemiei de COVID-19, cum ar fi aceea ca statele membre NATO nu s-ar sprijini reciproc, relateaza agentia DPA. Potrivit lui Stoltenberg,…

- Fostul ministru francez al afacerilor externe Hubert Vedrine a fost ales sa faca parte din comitetul de zece personalitati care vor reflecta asupra imbunatatirii procesului politic in cadrul Aliantei nord-atlantice, a anuntat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite AFP potrivit…