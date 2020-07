Stoltenberg: NATO a împiedicat criza sanitară să devină o criză de securitate NATO a trebuit sa se adapteze, dar a fost capabila sa functioneze in timpul pandemiei de COVID-19 pentru a se asigura ca criza sanitara nu devine o criza de securitate, a declarat vineri secretarul general al aliantei militare Jens Stoltenberg, citat de Reuters. "Principala sarcina a NATO este sa asigure ca actuala criza sanitara COVID-19 nu devine o criza de securitate si noi am reusit sa o facem", a declarat el pentru BBC Radio. "Desigur, am ajustat unele dintre modurile in care ne facem activitatile (...), dar mesajul principal este ca am fost capabili sa ne sustinem apararea si descurajarea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

