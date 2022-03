Alianta Nord-Atlantica a aprobat, la summitul organizat joi, trimiterea unor grupuri de lupta in tari central si est-europene, inclusiv in Romania, pentru consolidarea apararii si pentru descurajarea militara, in contextul invaziei ruse in Ucraina, anunta secretarul general, Jens Stoltenberg. „Tocmai am incheiat un summit extraordinar al liderilor NATO pentru a aborda cea mai mare amenintare […] Articolul Stoltenberg: NATO a aprobat trimiterea de grupuri de lupta in estul Europei, inclusiv in Romania. Ce decizie strategica pe termen lung a fost luata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .