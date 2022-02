Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat joi ca desfasurarea de trupe de catre Rusia in ultimele zile in Belarus, tara vecina cu Ucraina, este cea mai importanta realizata de Moscova de la incheierea Razboiului Rece, transmit EFE si Reuters. "Sunt asteptate 30.000 de trupe de lupta,…

- NATO nu intenționeaza sa trimita trupe de lupta in Ucraina in eventualitatea unei invazii a Rusiei, a reiterat, duminica, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat BBC.

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate joi de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii…

- Secretarul de stat adjunct al SUA Wendy Sherman a discutat marti cu reprezentantii tarilor NATO despre convorbirile cu omologul sau rus de luni de la Geneva privitoare la Ucraina, reafirmand dorinta Washingtonului de a lucra "in stransa colaborare" cu aliatii sai, relateaza AFP. Negociatoarea-sefa…

- Alianta Nord-Atlantica este ingrijorata de “riscul real” de conflict in Ucraina prin continuarea consolidarii militare a Rusiei la frontierele sale si trebuie sa se pregateasca de posibilitatea unui esec al diplomatiei, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP. “Consolidarea…

- „Sunt foarte onorat sa ma aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importanta sa discut cu dumneavoastra chestiuni legate de securitatea euro-atlantica. Dati-mi voie sa subliniez inca o data sprijinul pe care ni-l acordati, in ciuda timpurilor dificile si tensionate. Romania va ramane…

- ​"Vom face tot ce este necesar pentru a asigura securitatea și apararea tuturor aliaților și am precizat ca în continuare orice agresiune împotriva Ucrainei ar avea un preț foarte mare.", a declarat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul unei întâlniri…

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP, citata de Digi24. „Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun…