Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți, in debutul summitului de la Madrid, ca liderii alianței vor decide „schimbari fundamentale” in zilele urmatoare. „Summit-ul de la Madrid va fi un summit esențial. Vom conveni asupra unui nou Concept Strategic, Conceptul Strategic de la Madrid, care va fi planul pentru NATO intr-o lume mai […] The post Stoltenberg, la Summitul NATO de la Madrid: Vom conveni schimbari fundamentale pentru apararea noastra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .