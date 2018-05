Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump amenința ca va lua masuri contra țarilor NATO care nu-și respecta obligațiile. Președintele SUA a dat ca exemplu Germania, drept una din țarile care nu face suficiente eforturi. Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat joi ca Washingtonul “se va ocupa” de tarile membre NATO care nu…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat joi ca Washingtonul "se va ocupa" de tarile membre NATO care nu isi respecta obligatiile fata de alianta, informeaza Reuters. Ca exemplu de tara care nu face suficiente eforturi, el a mentionat explicit Germania. Foto: (c) Andrew…

- Secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, va avea o intrevedere cu presedintele american Donald Trump in timpul vizitei pe care o va intreprinde saptamana viitoare in SUA, a anuntat vineri biroul sau de presa, la cateva zile dupa decizia Washingtonului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat joi Olanda pentru cheltuielile insuficiente in materie de aparare, transmite dpa.'Asteptam mai mult', a declarat Stoltenberg in parlamentul de la Haga, subliniind ca este nevoie de mai multe investitii in aparare in contextul cresterii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat joi Olanda pentru cheltuielile insuficiente in materie de aparare, transmite dpa. 'Asteptam mai mult', a declarat Stoltenberg in parlamentul de la Haga, subliniind ca este nevoie de mai multe investitii in aparare in contextul…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit in cadrul Summit-ului B9, de la București, despre faptul ca in Romania, cu ajutorul tututor forțelor politice, s-a ajuns la un consens pentru alocarea a 2% din PIB pentru Aparare. Președintele a dat ca exemplu Romania in materie de colaborare politica.”Dupa…

- Cresterea cheltuielilor pentru aparare ale aliatilor din cadrul NATO, o cerere-cheie a presedintelui american Donald Trump, a fost slaba in 2017, ea apropiindu-se in mod nesemnificativ de obiectivul aliantei privind cheltuielile, potrivit unui raport anual al NATO publicat joi, relateaza agentia…

- „Romania, Colonia # Rezist USA, sau cum este Romania impotriva lui Donald Trump”, este titlul postarii politicianului Gelu Visan incercand sa evidentieze cateva asemanari intre #Rezistentii din Romania si #Rezistentii din SUA - declarati ANTI-TRUMP.