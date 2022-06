Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin reacționeaza acid dupa informația privind careia, NATO va instala infrastructuri militare in Finlanda și Suedia, dupa ce acestea se alatura alianței militare conduse de SUA. Cu un sarcasm inegalabil, Putin a transmis ca „nu este nicio problema” daca Finlanda și Suedia adera la NATO, in…

- Secretarul american al Apararii Lloyd Austin l-a intampinat miercuri (18 mai) la Pentagon, pe ministrul suedez al Apararii, Peter Hultqvist, unde i-a oferit sprijinul deplin pentru aderarea Suediei la NATO.„Statele Unite susțin cu fermitate cererea Suediei de aderare la NATO”, a spus Austin, potrivit…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a reafirmat opoziția fața de aderarea la NATO a Finlandei și Suediei dupa ce guvernul suedez a confirmat oficial, luni, ca intenționeaza sa intre in alianța militara occidentala, potrivit BBC . Dupa ce vineri a spus ca nu este posibil ca Turcia, membra NATO,…

- Președintele rus Vladimir Putin avertizeaza Finlanda și Suedia cu privire la aderarea la NATO, spunand ca o extindere a aderarii ar putea aduce un raspuns sporit din partea propriei alianțe militare conduse de Rusia.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca extinderea NATO catre Finlanda si Suedia nu este o problema pentru Rusia, cu exceptia cazului in care ea va include si desfasurarea de trupe straine pe teritoriul acestor tari, transmit agentiile AFP si EFE.

- "Rusia zice ca a atacat Ucraina ca sa nu ajunga NATO la granița cu ei. Sa nu intre Ucraina in NATO. Noua condiție pe care o pune este ca Ucraina sa nu intre niciodata in NATO. Singurul lucru pe care l-a realizat in acest atac este ca i-a convins pe finlandezi sa intre in NATO. Asta e rezultatul politicii…

- Armand Goșu, expert in spațiul ex-sovietic, e de parere ca discursurile lui Vladimir Putin, din ultima vreme arata o schimbare de ton a liderului de la Kremlin, care pare sa fi facut mulți pași inapoi in privința conflictului cu Ucraina. Istoricul a declarat ca Vladimir Putin s-ar pregati de o ieșire…

- Aderarea Suediei si Finlandei la NATO va avea consecinte pentru aceste tari si pentru securitatea europeana, a atentionat vineri Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse. Declarațiile purtatoarei de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, vin dupa ce joi, Dmitri Medvedev a amenințat NATO ca, daca…