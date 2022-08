Europa se afla in cel mai periculos moment al sau dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, a apreciat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de EFE. ‘Nu trebuie sa ne speriem si nici sa exageram, dar trebuie sa intelegem clar ca ne aflam in cea mai periculoasa situatie in care a fost Europa dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial’, a afirmat Stoltenberg in deschiderea taberei de vara a tinerilor laburisti de pe insula Utoya (Norvegia). Stoltenberg, fost prim-ministru norvegian, considera ca o victorie a Rusiei in Ucraina ar duce…