Premierul roman, Nicolae Ciuca, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au avut loc o intalnire, miercuri, la Bruxelles. Stoltenberg a subliniat ca in Romania sunt mii de soldați americani, belgieni, olandezi și francezi pentru a impiedica agresiunea (rusa), iar aceste trupe transmit un mesaj foarte clar: NATO este pregatita sa apere Romania și pe […]