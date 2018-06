Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite pun presiune pe aliații sai europeni sa consolideze mai multe batalioane ale Alianței Nord-Atlantice, pentru a ajuta la imbunatațirea strategiei de descurajare a unor potențiale atacuri conduse de Rusia, relateaza site-ul agenției Reuters.Secretarul american al Justiției, Jim…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a plasat luni disuasiunea si proiectarea stabilitatii in fruntea celor cinci teme ce vor fi dezbatute la summitul prevazut sa aiba loc intre 11 si 12 iulie la Bruxelles, menite sa raspunda la politica dusa de Kremlin, informeaza AFP, preia Agerpres.Stoltenberg…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a plasat luni disuasiunea si proiectarea stabilitatii in fruntea celor cinci teme ce vor fi dezbatute la summitul prevazut sa aiba loc intre 11 si 12 iulie la Bruxelles, menite sa raspunda la politica dusa de Kremlin, informeaza AFP. Stoltenberg a enumerat…

- Donald Trump amenința ca va lua masuri contra țarilor NATO care nu-și respecta obligațiile. Președintele SUA a dat ca exemplu Germania, drept una din țarile care nu face suficiente eforturi. Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat joi ca Washingtonul “se va ocupa” de tarile membre NATO care nu…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a cerut, vineri, Turciei sa nu achizitioneze sistemele de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, atragând atentia ca acestea nu sunt compatibile cu sistemele de aparare ale NATO, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Prezent…

- Dialogul dintre NATO si Rusia este dificil, insa este necesar, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in cadrul unui interviu publicat, duminica, de site-ul agentiei Anadolu. ”Dialogul cu Rusia este dificil, insa exact din acest motiv este important.…

- Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018, soldat cu victime in randul populației civile, in termenii cei mai categorici. Romania susține și este solidara cu acțiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie și Franța in Siria, ca urmare a atacului chimic și…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se va intalni luni, la Bruxelles, cu ministrul de externe britanic Boris Johnson pentru a discuta despre atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia in orasul britanic Salisbury, a declarat joi seful Aliantei…