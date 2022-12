Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Stoltenberg a declarat ca nu exista "niciun indiciu ca presedintele Putin si-a schimbat obiectivul general al acestui razboi", care este "de a controla Ucraina".Rusia a mobilizat "multe trupe noi" si a "demonstrat ca este dispusa sa suporte pierderi dureroase", a aratat el.„Acest lucru nu s-a incheiat.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Vladimir Putin nu a renunțat la planurile sale de a "controla Ucraina" și a avertizat pe toata lumea sa "se pregateasca pentru o perioada lunga", transmite The Guardian.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite vineri dpa, citata de Agerpres. „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat politicianul norvegian intr-un interviu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite vineri dpa, potrivit Agerpres. „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat Jens Stoltenberg intr-un interviu de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca NATO va sprijini Ucraina, pentru ca daca ar caștiga Rusia ar fi o tragedie nu doar pentru poporul ucrainean, ci și pentru intreaga lume, care ar deveni mai periculoasa.

- Vladimir Putin a facut „mai multe greșeli uriașe și strategice” cand a invadat Ucraina, a declarat, miercuri, 9 noiembrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat in Marea Britanie, scrie The Guardian și Hotnews . „Una dintre greșeli a fost sa-i subestimeze pe ucraineni – curajul lor, angajamentul…

- Razboi in Ucraina, ziua 244. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat, luni, cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evit