Stiri pe aceeasi tema

- "Arme, arme, arme", aceasta este agenda Kievului care cere sporirea asistentei militare din partea statelor aliate, a declarat joi ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, la sosirea la summit-ul NATO de la Bruxelles. Kuleba a spus ca Ucraina are nevoie de armament, de la rachete, sisteme defensive…

- Rusia nu renunta la ofensiva din Ucraina, ci se reorienteaza pe ocuparea completa a regiunii Donbas in saptamanile urmatoare, a declarat marti, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inaintea unui summit al ministrilor de Externe din statele membre NATO la care va participa si seful…

- Rusia nu renunta la ofensiva din Ucraina, dar va incerca sa se reorienteze pe ocuparea completa a regiunii Donbas in saptamanile urmatoare, a declarat marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, inaintea summitului care reuneste ministrii de Externe ai NATO si pe ministrul ucrainean…

- Grecia condamna „fara echivoc” atrocitatile care au avut loc la Bucea, Ucraina, unde au fost descoperite pe strazi mai multe cadavre ale civililor dupa ce fortele ruse s-au retras, si cere pedepsirea celor responsabili de „crimele oribile”, conform CNN.

- Crimele asupra civililor imputate armatei ruse la Bucea, in apropiere de Kiev, sunt "oribile", a declarat Jens Stoltenberg, care a denuntat "o brutalitate fara precedent in Europa in ultimele decenii", relateaza AFP.

- Rusia a folosit in Ucraina bombe cu dispersie, artilerie interzisa pe scara larga, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o reuniune cu miniștrii de externe din statele membre NATO, la Bruxelles.„Am vazut folosirea bombelor cu dispersie și am vazut rapoarte de utilizare…

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, anunța ca zilele urmatoare ale invaziei ruse în Ucraina vor fi și mai grave, deoarece Rusia va ataca și mai agresiv teritoriile ucrainene. Declarațiile au fost facute de Stoltenberg la o conferința…

- Ministri de externe din statele NATO, care au vineri o reuniune extraordinara la Bruxelles consacrata invaziei ruse in Ucraina, s-au manifestat la sosire impotriva crearii unei zone de excludere aeriana deasupra Ucrainei, solicitata de Kiev, relateaza agentiile EFE si DPA. ”O zona de excludere aeriana…