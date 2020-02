Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a sosit sambata in Afganistan, inaintea ceremoniei de semnare a unui acord intre SUA si talibani la Doha, in Qatar, a comunicat Alianta, potrivit dpa. La Kabul, Stoltenberg va avea intalniri cu presedintele Ashraf Ghani si cu alti oficiali afgani. El va sustine in cursul dupa-amiezii o conferinta comuna cu Ghani si cu ministrul american al apararii, Mark Esper. La sosire, Jens Stoltenberg s-a intalnit cu seful guvernului afgan, Abdullah Abdullah. Secretarul general a afirmat ca NATO isi va mentine prezenta in Afganistan pana cand in aceasta tara va…