Europarlamentarul liberal Theodor Stolojan a declarat luni ca PNL trebuie sa actioneze in continuare pentru recastigarea credibilitatii.



"PNL este principalul partid politic de Opozitie in Romania si aceasta alianta aflata la guvernare PSD-ALDE sigur ca incearca sa distruga credibilitatea partidului, a presedintelui partidului. Le-am spus colegilor mei ca PNL a mai trecut prin asemenea momente grele prin anii 2001 - 2004 si ca este nevoie de rabdare, de munca sustinuta si sa nu-si piarda aceasta rabdare, sa actioneze in continuare pentru recastigarea credibilitatii PNL, a liderilor…