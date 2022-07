Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier și lider al PNL Theodor Stolojan a fost intrebat la emisiunea Insider Politic cum ar face reforma pensiilor fara sa piarda voturi. “Da, intrebare dificila, dar acum, nefiind in guvern, sigur ca raspunsul meu e mult mai simplu si inca o data e bazat pe economie, pe criterii economice.…

- Fostul lider PNL Theodor Stolojan considera ca masurile de austeritate nu le iei pentru ca vrei, ci pentru ca te obliga piata, precizand ca in momentul in care piata internationala si piata de capital din tara vor avea perceptia ca Romania nu este ok, atunci finantarea se opreste si intri in masuri…

- Guvernul a decis sa subventioneze cu 50 de bani per litru carburantii, 25 de bani fiind suportati de benzinari. Newsweek a calculat indicele „Plin de motorina" raportat la salariul minim in Romania si a analizat situatia si in celelalte state UE. Indicele „Plin de motorina" se bazeaza pe teoria paritatii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța Romania va avea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Ungaria.”Am lucrat ieri la ordonanța de urgența si ea va fi in ședința de Guvern de miercuri. In urma acestei reduceri, prețul la motorina va fi de circa 1,7 euro/litru, iar…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, a declarat ca Romania are al doilea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa compensarea de 50 de bani pe litru decisa in coalitia de guvernare.

- Guvernul va lua o decizie joi cum va face cu scaderea preturilor la combustibil, iar decizia va fi anuntata dupa sedinta executivului. Iin momentul de fata mai exista cateva chestii de detaliu ce mai trebuie stabilite privind compensarea litrului de benzina si motorina pentru lunile iulie, august si…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a declarat ca dupa șase luni de guvernare, Guvernul condus de președintele PNL, Nicolae Ciuca, a reușit sa realizeze obiectivele propuse, astfel incat sa nu fie irosite șansele unice in istorie pe care Romania le are in acest moment pentru dezvoltare și ...

- USR sustine ca Romania are "cea mai agresiva" scumpire din Uniunea Europeana la motorina, iar Guvernul nu are solutii "in fata valului de scumpiri".