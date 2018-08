Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Sepsi OSK - CSM Poli Iasi se joaca sambata, de la ora 21:00, si e in direct la Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Partida din etapa a 4-a a Ligii 1 Betano e si in format live text pe www.prosport.ro.

- Dupa ce a obtinut doua egaluri in primele doua etape ale Ligii 1 Betano, 0-0 cu U Craiova si 1-1 cu Astra, Poli Iasi a fost umilita in deplasarea de la Bucuresti, scor 4-0 cu FCSB, la ultimul ”examen” al echipei lui Dica inainte de meciul cu Hajduk Split.

- FCSB nu are amintiri deloc placute din intalnirile cu Poli Iasi. In sezonul trecut, vicecampioana a pierdut titlul chiar in Copou, dupa esecul cu 0-1 suferit in fata echipei lui Flavius Stoican, cu cateva runde inainte de finalul stagiunii, in urma golului marcat de

- Craiova si Iasi au remizat, scor 0-0, in ultimul meci al primei runde a Ligii 1 Betano. Totodata, a fost si primul meci fara goluri din noul sezon. Antrenorul celor de la Poli Iasi, Flavius Stoican, este multumit cu rezultatul din Banie, dat fiind faptul ca i-au lipsit sapte jucatori.

- Jucatorul celor de la FCSB, Kamer Qaka, s-a accidentat in prima etapa a Ligii 1 Betano, cu Astra, iar acum medicii au anuntat cat timp va fi indisponibil mijlocasul ajuns sub comanda lui Dica de la Poli Iasi.

- Antrenorul celor de la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, Nicolae Dica, a anuntat ca e obisnuit cu presiunea pusa de Gigi Becali si e constient ca daca nu are rezultatele asteptate paote pleca chiar dupa primele meciuri din campionatul intern.

- Incepand de astazi, fostul international Tibor Selymes (48 de ani) va fi noul director sportiv al echipei de Liga 1 CSM Politehnica Iasi. Antrenorul a fost cooptat in stafful clubului din Copou dupa ce omul de afaceri baimarean Horia Sabo a semnat un contract de asociere pe cinci ani cu CSM Poli.…

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca urmatoarele doua partide, cu Poli Timisoara si Juventus, ar putea fi decisive pentru echipa covasneana, care ar avea sanse sa se claseze pe locul al doilea in play-out-ul Ligii I de fotbal.…