Stoica este „alesul” ­Tricolorului Lotul brezean se reunește pe 8 iulie cu un nou antrenor, fostul internațional Pompiliu Stoica fiind ales sa devina „principal”. Dupa o vacanța relativ scurta, Stoica și stafful brezean- compus din Laurențiu Urdea și Alin Negreanu- au stabilit data reunirii pentru noul sezon competițional pentru luni, 8 iulie. Va urma o perioada de reacomodare la efort, iar prima ocazie pentru noul tehnician al “tricolorilor” de a vedea la treaba lotul brezean va fi pe 13 iulie, cand va avea loc primul joc amical, cu CS Campina. Ulterior, intre 22 si 27 iulie, brezenii vor pleca intr-un cantonament centralizat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lotul lui Dinamo s-a reunit luni, 10 iunie, de la ora 8:30. Cu nici 5 ore mai devreme, Antonio Bordușanu (19 ani), extrema stanga a echipei bucureștene, era oprit de poliție. Dinamo a inceput pregatirea pentru noul sezon. Luni, jucatorii lui Zeljko Kopic s-au reunit la o clinica din Chiajna pentru a…

- Dupa o scurta vacanta, jucatorii Rapidului s-au reunit, luni, in vederea pregatirii noului sezon competitional. Lotul giulestean s-a prezentat, luni, la Baza Constructorul, noutatile fiind reprezentate de revenirile din imprumuturi.

- Dupa o scurta vacanta, jucatorii Rapidului s-au reunit, luni, in vederea pregatirii noului sezon competitional.Lotul giulestean s-a prezentat, luni, la Baza Constructorul, noutatile fiind reprezentate de revenirile din imprumuturi.

- Costin Ghiocel, fundașul central ce a fost ultima oara la Oțelul Galați, imbraca tricoul alb-violet. Ințelegerea sa cu FC Argeș se va intinde pe parcursul a 2 sezoane. Nascut pe 7 februarie 1994, la Galați, Ghiocel a jucat in acest sezon 13 partide pentru echipa dunareana. Alaturi de Oțelul a promovat…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, de la ora 18:00, pe terenul celor de la Arieșul Mihai Viteazu, intr-o partida ce va conta pentru faza semifinalelor Cupei Romaniei, faza județeana. Pentru a ajunge in aceasta faza, Sticla Arieșul Turda, finalista de anul trecut, a invins Viitorul Garbau. De partea…

- La Craiova au concurat și doi câmpineni. Andreea Lungu (antrenor Mihaela Marin) - care a reprezentat CSM București și a câștigat proba de aruncarea discului la seniori și tineret sub 23 ani, cu 49,32m; precum și Ștefan Gagiu (antrenor Jenica Bran) - legitimat la CSS &"Constantin Istrati&"…

- La Craiova au concurat și doi câmpineni. Andreea Lungu (antrenor Mihaela Marin) - care a reprezentat CSM București și a câștigat proba de aruncarea discului la seniori și tineret sub 23 ani, cu 39,32m; precum și Ștefan Gagiu (antrenor Jenica Bran) - legitimat la CSS &"Constantin Istrati&"…

- CS Mioveni va disputa sambata in deplasare contra revelației fotbalului romanesc din acest sezon, Corvinul Hunedoara. Adversara argeșenilor este nou-promovata in Liga 2, dar este clasata in momentul de fața pe locul 3 in play-off, fara a avea drept de promovare. In schimb in Cupa Romaniei, Corvinul…