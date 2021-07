Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele informații pe care le-au obținut procurorii moldoveni, prin canale oficiale și neoficiale, este ca fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, se afla la Istanbul, Turcia. Asta a dat de ințeles procurorul general, Alexandr Stoianoglo, la ediția de marți, 20 iulie curent, a emisiunii „Puterea A Patra”…

- Rezultatele alegerilor parlamentare anticipate pun pe umerii Partidului Acțiune și Solidaritate o mare responsabilitate, dar sunt sigura ca atat deputații PAS, cat și restul echipei au toate instrumentele necesare pentru a implementa, in primul rand, toate reformele de pe agenda anti-corupție. Declarația…

- Fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc are in Moldova un singur instrument de influența asupra politicii moldovenești, de vreme ce toata lumea s-a indepartat de el, el pierdut orice influența in Moldova. Acest lucru a fost declarat de omul de afaceri Veaceslav Platon in cadrul emisiunii…

- ”PNRR nu a fost respins, a cincea, a sasea oara. In fiecare saptamana este o stire ca este respins. Nu a fost respins, abia incepe procesul de evaluare oficiala. Nu sunt primele schimburi de observatie, am tot avut”, declarat, vineri seara, la Digi 24, Cristian Ghinea. Ministrul a precizat ca procesul…

- "Puterea este acum in mainile poporului. Puterea este in mainile Dvs. Am incredere ca cetațenii noștri vor alege calea corecta spre crearea unui stat dezvoltat și democratic”, a declarat Maia Sandu.Data pentru desfașurarea alegerilor parlamentare anticipate va fi stabilita pentru 11 iulie 2021.„Trebuie…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a dizolvat Parlamentul de la Chisinau și anunța data alegerilor noului Parlament: 11 iulie 2021, conform Mediafax. „Dragi cetațeni, acum cateva minute am semnat Decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin aceasta decizie am deschis calea pentru ca…

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, nu mai beneficiaza de paza de stat, dupa ce șefa statului, Maia Sandu, a dispus suspendarea serviciilor. Potrivit unui raspuns oficial al consilierei in domeniul apararii și securitații naționale, Ana Revenco, procurorul general a beneficiat de paza din 17 iunie…