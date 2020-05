Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul General a anunțat astazi ca a desemnat un procuror care va iniția un proces penal, in cadrul caruia se va examina secvența video de la intrevederea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, facuta publica recent de catre deputatul Iurie Renița. Totodata, Alexandr Stoianoglo…

- Veaceslav Platon spune ca pe numele unor procurori care au instrumentat dosarul lui deja au fost pornite cauze penale pentru falsificare. Potrivit lui, dosare sint intentate pe fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari și procurorii Adriana Bețișor și Andrei Baieșu. „Ei aveau toate dovezile…

- Procuratura Generala mentioneaza, ca urmare a declaratiilor sefului suspendat al Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, ca nu intra in polemici cu inculpatii. „Este o reactie fireasca a unui inculpat si urmarit penal, pe care-l asteptam cu probe in instanta si procuratura”, precizeaza PG intr-un…

- Procuratura Generala (PG) vine cu o reacție dupa ce Viorel Morari, șeful suspendat din funcția al Procuraturii Anticorupție a facut mai multe declarații despre activitatea Procuraturii Generale, referindu-se inclusiv la o intalnire pe care a avut-o cu actualul procuror general, Alexandr Stoianoglo,…

- 1,5 milioane de euro se aflau in geanta pe care Ilan Șor a prezentat-o in cadrul unei conferințe de presa. Banii ar fi ajuns la familia lui Igor Dodon. Declarațiile au fost facute fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, in cadrul emisiunii Cabinetul din Umbra de la Jurnal TV, care…

- Peste 100 milioane de lei vor fi acordați pentru susținerea mediului de afaceri, afectat de criza pandemica. Declarația a fost facuta de Sergiu Railean, ministrul Economiei și Infrastructurii, in cadrul unui briefing de presa.

- Ion Țiriac are o avere estimata la 1,2 miliarde de dolari. „Incepand cu aprilie 2020, averea lui Michael Jordan este estimata la 2,2 miliarde de dolari”, a anunțat Celebrity Net Worth. „Din pacate pentru Ion Țiriac, ultima parte a anului 2019 și prima parte din 2020 nu au fost atat de generoase pentru…

- Vanzarile de flori vor aduce importatorilor si florariilor din Romania o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro (circa 100 de milioane de lei), in perioada 1 - 8 martie, arata estimarile unei companii de consultanta. Analiza de specialitate indica vanzari de peste 2,28 de milioane…