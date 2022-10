Stoianoglo, chemat în judecată Procurorul general demis Alexandr Stoianoglo, care este cercetat pe trei capete de acuzare, a ajuns in fața justiției. {{645670}}Ședința, de altfel, prima, a fost aminata, fiind prezent un singur magistrat din consiliu, format din trei judecatori. Stoianoglo este acuzat de abuz in serviciu, corupție pasiva, primire și acceptare de bunuri și foloase care nu i se cuveneau sub nicio forma de la Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

