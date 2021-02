Iranul detine de acum o cantitate de uraniu slab imbogatit de 14 ori mai mare decat limita autorizata de acordul din 2015, potrivit unui raport consultat marti de AFP si care va fi examinat in cadrul unei reuniuni a Consiliului guvernatorilor al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la inceputul lunii martie, relateaza AFP. Iranul a confirmat marti intrarea in vigoare a unor restrictii pentru inspectiile AIEA, dupa expirarea unui ultimatum al Teheranului privind ridicarea sanctiunilor americane, noteaza AFP. Washingtonul a reintrodus in 2018, sub presedintia lui Donald Trump, sanctiunile…