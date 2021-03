Stocul de spații industriale din România va ajunge la circa 5,5 milioane mp anul acesta Stocul modern de spații industriale din Romania a depașit in 2020 pragul de 5 mililioane mp și urmeaza sa ajunga la aproximativ 5,5 milioane mp in acest an, peste 60% din suprafața aflata in construcție fiind deja pre-inchiriata, potrivit raportului de research Romania Industrial Destinations, lansat de CBRE. „2021 are toate premisele pentru a fi un an formidabil pentru piața de spații industriale din Romania, dupa ce 2020 s-a dovedit un an record cu peste 930.000 mp tranzacționați. Dezvoltatorii investesc in diferite zone ale țarii: de la consacrata zona a Timișului pana la Brașov și Bacau, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

