- Piata gazelor naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea a energiei electrice la 1 iulie 2021, preturile reglementate urmând sa fie eliminate inclusiv la consumatorii casnici, a anuntat Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie…

- Romania și alte 13 state nu și-au indeplinit obligațiile care le revin in temeiul directivelor privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, vehiculele scoase din uz, anunța Comisia Europeana, potrivit MEDIAFAX.In…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a trimis scrisori de punere in intarziere catre 15 state membre UE, printre care se numara si Romania, in care le cere acestora sa-si respecte obligatiile de raportare, conform legislatiei UE in domeniul deseurilor, informeaza un comunicat de presa. Legislatia UE in…

- Absolvenții de studii superioare de la noi reprezinta 24,6 % din populatia de 30-34 de ani (de unde in urma cu un an aveau o pondere de 26,3%), in timp ce media europeana este de 40,7%. Participarea adulților la procesul de invațare continua a scazut de la 1,1% la 0,9%, pe cand media la scara continentului…

- Incepand cu luna august, o noua organizatie de transfer responsabilitate in domeniul gestiunii deseurilor electrice si electronice, Respo DEEE, a fost licentiata de Ministerul Mediului pe piata din Romania. Activitatea Asociatiei Respo DEEE (www.respo.ro) are drept obiective preluarea responsabilitatii…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…

- Aceste date au fost colectate in perioada 2015-2016 si au fost furnizate de catre 11 state membre ale Uniunii Europene. Acesta este al patrulea raport publicat de Comisia Europeana, care prezinta o compilare de statistici la nivelul statelor membre ale UE privind traficul de persoane. Acest exercitiu…