Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la scoala din satul Braniste, comuna Sarbii Magura, iar elevii si personalul aflati in imobil s-au autoevacuat in momentul in care au observat incendiul. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, incendiul se manifesta la acoperisul scolii, pe o suprafata…

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, execute, marti, o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele din 6 februarie Potrivit Ministerul Apararii Nationale, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a ajuns sambata in orasul sirian Alep, grav afectat de cutremurele din aceasta saptamana, a anuntat sosirea in Siria a "aproape 37 de tone de echipamente medicale de urgenta", relateaza AFP. Fii…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca exista doua planuri cu privire la consolidarea si reabilitarea seismica a cladirilor, unul finantat prin bugetul de stat si altul prin PNRR – Programul Valul Renovarii. Ciuca a solicitat Ministerului Dezvolarii sa prezinte, in sedinta viitoare a Executivului, planul…

- Romania a decis, miercuri, sa suplimenteze ajutorul acordat Turciei in urma cutremurelor devastatoare care au provocat prabușirea a mii de cladiri și moartea a peste 8.400 de oameni in Turcia și Siria. Astfel, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis sa trimita o noua echipa de intervenție,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decretat, sambata, stare de alerta in județul Vrancea din cauza ninsorii și a viscolului. “In contextul situației generate de fenomenele meteo periculoase prognozate astazi, premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca a convocat in regim de urgența, in format…

- Romania se afla in cea de a treia saptamana a creșterii numarului cazurilor de infecții respiratorii, dar nu va fi declarata epidemie de gripa pentru ca asta ar implica impunerea unor noi restricții, a anunțat, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a precizat ca va fi instituita „stare de…