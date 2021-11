Stoc de 14.000 de doze de vaccin anti-HPV

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu imunitatea compromisa ar putea avea nevoie de a patra doza de vaccin contra COVID-19, susține Centrul american pentru Prevenția și Controlul Bolilor (CDC). Orice persoana cu boala sau care se...

- Oamenii de știința americani de la Universitatea Duke (Carolina de Nord) au efectuat un studiu care a aratat ca femeile insarcinate și cele care alapteaza pierd imunitatea ca raspuns la prima doza de vaccin anti-coronavirus. Rezultatele sale sint publicate in revista Science Translational Medicine.…

- Autoritațile in sanatate intenționeaza sa autorizeze a treia doza de vaccin pentru personalul medical „Acest lucru a determinat de faptul ca in special pe parcursul ultimilor saptamani numarul de cazuri care le inregistram in randul lucratorilor medicali este in creștere, dar acest lucru este determinat…

- „Vaccin avem la nivelul județului. Ne dorim ca persoanele care doresc sa se imunizeze sa fie in numar cat mai mare pentru a nu crește numarul de contaminari la nivelul județului”, ...

- Spania va propune administrarea unei doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 anumitor persoane imunodeprimate, dar a respins, pentru moment, generalizarea unei astfel de masuri la nivelul intregii populatii, au anuntat marti autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza AFP.

- O noua varianta a coronavirusului, denumita „Mu” este monitorizata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Aceasta a fost identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, a anuntat agentia ONU pentru sanatate in noaptea de marti spre miercuri, citata de AFP.

- Israelul a inceput sa administreze a treia doza, inițial, la persoane de peste 60 de ani, dar a scazut varsta de eligibilitate la 40 de ani și a inclus femeile insarcinate, profesorii și lucratorii din domeniul sanatații sub aceasta varsta.

- Israelul a inceput astazi administrarea celei de a treia doza de vaccin anti-COVID-19 persoanelor cu varsta peste 50 de ani, dupa ce a decis in cursul noptii sa scada varsta minima in speranta...