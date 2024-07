Stiri pe aceeasi tema

- Cody Gakpo, 25 de ani, a fost declarat cel mai bun om al meciului Romania - Olanda 0-3, in care a inscris primul gol și a creat reușita de 0-2. La final, a explicat unde simte ca batavii au caștigat partida. Cody Gakpo, extrema stanga, a continuat astazi seria de prestații foarte bune la acest Campionat…

- Joey Veerman (25 de ani), mijlocașul naționalei Olandei, a jucat 27 de minute cu Romania (3-0), in optimile de finala de la EURO, iar la finalul partidei a vorbit despre incidentul din urma cu o saptamana, cand a izbucnit in lacrimi pe banca de rezerve a naționalei lui. Veerman a fost titular in meciul…

- Romania - Olanda va fi meciul „Generației de suflet”, iar Edi Iordanescu a pregatit in detaliu orice situație posibila in duelul mult așteptat din optimile Euro 2024. Selecționerul nu a ascuns ca jucatorii sai au exersat execuțiile de la 11 metri la ultimul antrenament inaintea partidei din prima faza…

- Cody Gakpo (25 de ani) a prefațat confruntarea de marți dintre Romania și Olanda, programata la ora 19:00, in optimile Euro 2024. Extrema stanga Cody Gakpo este cel mai bun marcator olandez din fața grupelor, autor a doua goluri, primul in victoria cu Polonia, 2-1, celalalt in meciul pierdut cu Austria,…

- Bogdan Racovițan, 24 de ani, este de parere ca educația fotbalistica primita de el și de alți internaționali romani a reprezentat unul dintre pilonii performanței din prezent de la prima reprezentativa. Romania va juca cu Olanda in „optimi” (marți, 2 iulie, ora 19:00, Munchen), dupa ce „tricolorii au…

- Romania s-a calificat in optimile de finala de la EURO 2024 de pe prima poziție a Grupei E și se va duela cu Olanda pentru un loc printre cele mai bune 8 naționale ale ”Batranului Continent”.

- Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, a caștigat grupa E de la Euro 2024 și va infrunta Olanda in optimile de finala. Cand Dorinel Munteanu, recordmenul de selecții al echipei naționale, spune cu emoție in glas „sunt mandru de acești baieți!”, inseamna ceva. Din cantonamentul in care se afla cu echipa…

- Studiu: Romania se afla pe locul 89 in clasamentul celor mai atragatoare țari pentru cei care vor sa lucreze in strainatate. Candidații din Pakistan, Italia, Elveția, Ungaria și Tunisia ar fi cei mai tentați sa accepte un job aici. Romania se afla pe locul al 89-lea in topul celor mai atragatoare destinații…