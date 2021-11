Știu autoritățile române să evite un Blackout? Câți dintre administratorii de bloc au un plan? „Un scenariu realist, cum ar fi o pana de curent la nivel european, este oricand posibil”, explica in octombrie ministrul austriac al Apararii, Klaudia Tanner. Ministrul mai scria despre Blackout și pe pagina sa de Instagram : „Este un risc realist și in același timp subestimat”. Toata lumea știe deja ce este acela un Blackout și cunoaște teoriile și panica create in ultimul timp in jurul „subiectului” declanșat in Austria. Potrivit mutora dintre analiști s-a pierdut din vedere faptul ca Austria a facut de fap o simulare pentru cazuri de urgența. Așa cum se faceau, spre exemplu, in perioada ceaușista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

