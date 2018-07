Știți ce conține deodorantul pe care îl folosiți zilnic? Deodorantul, un produs de care cei mai multi dintre noi nu ne putem lipsi in nicio zi, ascunde in compozitia lui o lista intreaga de compuși, substanțe chimice care ne pot pune sanatatea in pericol, potențialul efect daunator fiind suficient de bine dovedit incat ar trebui sa ne puna pe ganduri. Fie ca este vorba despre produsele de tip spray, stick (deo solid) sau roll-on (cu bila), medicii si specialistii au atras in nenumarate randuri atentia asupra unor compusi folositi la fabricarea acestor produse care fac parte din igiena noastra… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

