Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat, vineri, 1 aprilie, ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului luni, incepand cu ora 19.00."Luni, la ora 19,00. Am vorbit cu premierul. Stiti ca in SUA am aranjat aceasta convorbire. Va fi luni, la ora 19,00, in plenul comun.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar putea transmite un mesaj in Parlamentul Romaniei, la fel cum a procedat pana acum și cu alte țari care sprijina Ucraina in conflictul cu Rusia. Intrebat, joi, de jurnaliști in Parlament daca…

- Este posibil ca Rusia sa fi inceput deja al Treilea Razboi Mondial, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru NBC News. Rezultatul invaziei Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu a fost inca decis, dar este posibil ca decizia sa fi deschis calea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, din nou, ca NATO sa implementeze o zona de excludere aeriana deasupra Ucrainei. „Daca nu ne inchideți cerul”, a spus el, „este doar o chestiune de timp pana cand rachetele rusești vor cadea pe teritoriul vostru, pe teritoriul NATO și in casele cetațenilor…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul PSD, ca in Romania trebuie sa existe un blocaj total al oricaror firme rusesti si al oamenilor de afaceri rusi. Președintele social democrat a precizat ca a stat de vorba cu Florin Cițu și declarația comuna ce va fi adoptata in Camerele reunite ale Parlamentului…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni dimineața, la RFI, ca daca se va dovedi o „birocrație autohtona” la frontiere, pentru primirea refugiaților din Ucraina, atunci vor trebui luate masuri severe, iar el va propune acest lucru in ședința coaliției PSD-PNL-UDMR programata marți.„Ieri am avut…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a subliniat joi ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei si a spus ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista de sanctiuni…