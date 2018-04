Știrista Aizat Abdisamat a murit sub ochii copilului, într-un accident teribil Știrista Aizat Abdisamat, una dintre cele mai indragite prezentatoare de televiziune din Kazahstan, a murit intr-un incident teribil, chiar sub ochii copilului ei in varsta de 3 ani. Știrista Aizat Abdisamat a murit sub ochii copilului, dupa ce liftul i-a taiat piciorul Aizat Abdisamat, in varsta de 27 de ani incerca sa coboare din lift, […] The post Știrista Aizat Abdisamat a murit sub ochii copilului, intr-un accident teribil appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

