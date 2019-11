* Purtatorul de cuvant al PMP, Mihail Neamtu, a declarat vineri, intr-o vizita electorala la Constanta, referitor la candidatul acestei formatiuni politice la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, ca are competente in materie de politica externa, de diplomatie si in materie de viziune privind reformele constitutionale ale Romaniei. Potrivit acestuia, speranta vine din implicarea unui numar tot mai mare de oameni in politica, iar Theodor Paleologu este "indiciul acestei sperante". * Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la Targu-Jiu, ca seful statului,…