ŞTIRILE SERII ÎN JUDEŢE - 22 NOIEMBRIE * Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, in localitatea Bals din judetul Olt, ca Guvernul vrea sa adopte pana la sfarsitul lunii noiembrie rectificarea bugetara, el adaugand ca "altfel e bai mare" pentru ca sunt multe institutii, atat guvernamentale, cat si din administratia locala, aproximativ 20% din total, care nu au bani suficienti pana la sfarsitul anului sa-si plateasca salariile si cheltuielile de functionare. * Guvernul va opera schimbari la nivelul prefectilor si subprefectilor, a anuntat, vineri, premierul Ludovic Orban, care a subliniat ca orice Cabinet are dreptul de a-si alege… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

- Prim-ministrul Ludovic Orban se va afla vineri, la Bals, in judetul Olt, pe santierul tronsonului 2 al Drumului Expres Craiova – Pitesti, vizita care are loc in ultima zi a campaniei electorale. pentru alegerile prezidentiale.

- Hotararea privind salariul minim, "adoptata pana la finalul acestei luni" Foto arhiva Guvernul doreste sa finalizeze hotarârea referitoare la salariul minim pâna la sfârsitul acestei luni, iar proiectul de buget pe anul viitor pâna la sfârsitul anului. Premierul…

- * Investitiile in infrastructura rutiera trebuie sa fie o prioritate pentru Romania, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu. Aceasta a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca, indiferent de gradul de absorbtie a fondurilor, "nu vor ajunge…

- * Modernizarea Garii de Nord din Bucuresti va incepe la sfarsitul lunii octombrie si va dura doi ani, investitia fiind facuta cu fonduri europene, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat intr-o vizita in judetul Alba. * Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu,…

- * O scoala cu 900 de locuri, prima construita in localitate dupa 1989, a fost inaugurata in cea mai mare comuna din Romania, Floresti, judetul Cluj. * Politistii rutieri au verificat toate cele 101 microbuze scolare existente in Harghita si i-au instruit pe soferi, urmand ca si elevii sa fie familiarizati…