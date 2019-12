ŞTIRILE SERII ÎN JUDEŢE - 20 DECEMBRIE * Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca Romania ar fi fost mult mai departe daca Punctul 8 al Proclamatiei de la Timisoara s-ar fi transformat in lege si nu ar fi permis ca persoane care au facut parte din structurile regimului comunist sa conduca Romania dupa 1989. Raspunzand unei intrebari, premierul Ludovic Orban a explicat ca Punctul 8 al Proclamatiei de la Timisoara nu a devenit lege nici in guvernarile liberale "datorita conjuncturii politice si faptului ca in aproape toate partidele de dupa Revolutie au fost prezenti in numar mare cei care nu aveau voie sa faca politica, daca Punctul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Timisoara, ca, pentru el, Punctul 8 al Proclamatiei de la Timisoara, care prevede ca aceia care au facut parte din regimul communist sa nu mai acceada in functii publice, este lege. "Conjunctura politica si faptul ca in aproape toate partidele de dupa Revolutie…

- * Presedintele UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca Uniunea nu va accepta numirea "oricarei persoane" in functia de prefect. "(...) Persoana, evident, ca ma intereseaza, in sensul in care sa nu fie o persoana care a jignit comunitatea maghiara sau comunitatea romaneasca, sa nu fie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca, "in baza unei analize pe termen mediu si lung a sustenabilitatii sistemului de pensii", se doreste pregatirea unui proiect de lege care sa repare toate inechitatile din acest domeniu. "Evident, la nivelul Ministerului Muncii doamna ministru construieste…

- * Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, in localitatea Bals din judetul Olt, ca Guvernul vrea sa adopte pana la sfarsitul lunii noiembrie rectificarea bugetara, el adaugand ca "altfel e bai mare" pentru ca sunt multe institutii, atat guvernamentale, cat si din administratia locala, aproximativ…

- * Ursul din judetul Harghita nu ar fi agonizat atat de multe ore pana sa fie tranchilizat si impuscat daca ar fi fost aprobata infiintarea, la Sibiu, a primului Serviciu de Urgenta pentru Animalele Salbatice (SUAS) din Romania, care sa functioneze in dispeceratul 112, spune initiatoarea proiectului…

- * Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a semnat patru contracte finantate din fonduri europene, in valoare de aproape 30 de milioane de lei, informeaza un comunicat de presa transmis de administratia locala. * Pompierul Iulian Rotariu de la Inspectoratul pentru Situatii de…

- * Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), primarul Sectorului 3 din Bucuresti, Robert Negoita, a declarat, vineri, ca primarii de municipii din tara "au dificultati majore, mari intarzieri, pe partea de fonduri europene", in timp ce alti primari de municipii resedinta de judet s-au aratat…

- * Investitiile in infrastructura rutiera trebuie sa fie o prioritate pentru Romania, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu. Aceasta a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca, indiferent de gradul de absorbtie a fondurilor, "nu vor ajunge…