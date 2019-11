Stiri pe aceeasi tema

- Pompierul Iulian Rotariu de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani a castigat ultra-maratonul ''Ultra Africa Race'' care s-a desfasurat, in perioada 10-14 noiembrie, in Mozambic, a anuntat, pe contul sau de Facebook, ISU Botosani. Potrivit sursei citate,…

- sUn camion care a luat foc in mers s-a oprit, miercuri, intr-o benzinarie din municipiul Satu Mare, existand pericolul unei explozii, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare.

- Un barbat a decedat in urma unui accident rutier petrecut marti pe DN 19 Satu Mare - Negresti Oas, traficul rutier fiind blocat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” Satu...

- * Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri, la Deva, ca lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, intre localitatile Ilia si nodul rutier de la Holdea, ar putea fi deschis traficului peste aproximativ doua saptamani, in conditiile in care expertiza comandata de Compania Nationala de Infrastructura…

- * Un agent de politie a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt pentru savarsirea mai multor fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Directia Generala Anticoruptie (DGA). * Un microbuz in care se aflau 12 persoane, care plecau…

- Primarul Nicolae Robu a anunțat inca de irei, pe pagina lui de Facebook, redeschiderea circulației in zona centrala a orașului. “Ce-a fost cel mai mult și cel mai greu din lucrarile de modernizare din zona centrala s-a incheiat! A ieșit foarte frumos și foarte ... The post UPDATE! Mai multe strazi din…

- * O scoala cu 900 de locuri, prima construita in localitate dupa 1989, a fost inaugurata in cea mai mare comuna din Romania, Floresti, judetul Cluj. * Politistii rutieri au verificat toate cele 101 microbuze scolare existente in Harghita si i-au instruit pe soferi, urmand ca si elevii sa fie familiarizati…