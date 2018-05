* Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul politistului Bogdan Gigina. In acelasi dosar, procurorii au dispus clasarea fata de Tiberiu Nitu, la data faptelor procuror general al Romaniei, pentru complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Referitor la trimiterea sa in judecata, Gabriel Oprea si-a exprimat increderea ca…