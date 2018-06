Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri ca in redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii 11 ani privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, Comisia Europeana s-a bazat aproape exclusiv pe imaginea deformata ce i-a fost furnizata de institutiile de forta ale…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri ca in redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii 11 ani privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, Comisia Europeana s-a bazat aproape exclusiv pe imaginea deformata ce i-a fost furnizata de institutiile de forta ale statului…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a acuzat vineri Comisia Europeana, intr-un discurs susținut in cadrul Reuniunii Asociației Senatelor din Europa, ca a avut o „politica partinitoare, uneori partizane” care a facut ca Mecanismul de Cooperare si Verificare sa fie „ținut captiv de sistemul…

- Comisia Europeana nu comenteaza decizia CCR Comisia Europeana nu comenteaza deciziile instantelor nationale, deci nici decizia CCR, a transmis un purtator de cuvânt al executivului comunitar, potrivit Agerpres. Domeniul justitiei este evaluat de Comisie periodic în raporturile…

- "Aceste rapoarte, ce impact au in alte tari? Aici e ca si cum Dumnezeu a coborat pe pamant si ne pune pe noi, muritorii de rand, sa ne aliniem la ce spune", a fost raspunsul lui Calin Popescu Tariceanu, in momentul in care a fost intrebat de raportul de evaluare al Comisiei Europene privind Programul…

- * Consiliul Superior al Magistraturii a facut public, dupa declasificare, protocolul de cooperare incheiat cu Serviciul Roman de Informatii in anul 2012. Documentul este intitulat "Protocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Consiliul Superior al Magistraturii pentru…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca nu este obligatoriu sa luam “lumina” de la Comisia Europeana in orice privinta. „Nu stiu, puteti sa intrebati Comisia. Vreau sa fac o observatie. Exista de foarte multe ori tendinta in Romania de a considera o afirmatie facuta de catre Comisia Europeana…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj referitor la scandalul protocoalelor de colaborare incheiate intre Serviciul Roman de Informații și mai multe institutii de forta din Romania. Liderul ALDE considera ca acestea nu au niciun fel de baza legala și ca trebuie desecretizate.