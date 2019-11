Stiri pe aceeasi tema

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a reactionat la amenintarile repetate cu sanctiuni din partea Uniunii Europene, avertizand ca tara sa „va deschide portile” pentru repatrierea in Europa a mai multor militanti ai Statului Islamic, transmite DPA, citata de Agerpres. „Am mai spus asta. Poate…

- Campionatul Romaniei are cel mai ridicat procent in ce priveste jucatorii transferati in timpul anului 2019, arata un studiu al CIES Football Observatory care ia in calcul 31 de ligi europene. 58,2% dintre jucatorii legitimati la cluburi din Liga I s-au transferat in anul 2019. Campionatul Romaniei…

- Premierul ungar Viktor Orban a exprimat vineri sustinerea guvernului sau pentru ofensiva militara a Turciei in nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, ofensiva condamnata la nivel global, informeaza dpa.Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea…

- 'Kurzii i-ar putea elibera pe unii dintre ei pentru a ne forta sa ne implicam', a opinat intr-un mesaj pe Twitter presedintele american. Donald Trump a asigurat ca acesti jihadisti ar putea fi 'usor recapturati de Turcia sau de catre tarile europene de unde multi provin'. 'Dar ei trebuie sa actioneze…

- Turcia a lansat miercuri o incursiune in nord-estul Siriei impotriva Unitatilor de Aparare a Poporului (YPG), militie kurda sustinuta de Occident, insa considerata terorista de Ankara. Denumita "Izvorul Pacii" de Ankara, aceasta ofensiva, care deschide un nou front in conflictul ce sfasie Siria din…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana vor discuta luni despre ofensiva militara lansata de Turcia impotriva militiilor kurde din nordul Siriei si vor dezbate posibilitatea de a impune sanctiuni Ankarei, dupa ce au solicitat deja autoritatilor turce sa puna capat incursiunii din cauza impactului…

- Turcia a anuntat marti ca este pregatita sa lanseze o noua ofensiva in Siria imporiva Unitatilor Protectiei Poporului (YG), o militie sustinuta de Washington, in pofida unor semnale contradictorii ale lui Donald Trump, care alimenteaza confuzia cu privire la pozitia americana, relateaza AFP.…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a protestat joi impotriva recentelor sanctiuni pe care UE le-a impus Turciei pentru activitatile ilegale de forare a zacamintelor de gaze in largul Ciprului si a promis ca prospectiile in regiune vor continua. "UE, care a anunţat aşa-numitele măsuri,…