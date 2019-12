Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș a fost solicitat vineri seara, la ora 19:06, prin apel la 112, intervina la un accident intre un autoturism și un tren regio, la trecerea la nivel cu calea ferata intre localitațile Teremia Mare si Comlosu Mare. In tren erau 3 calatori și conductorul, in autoturism o singura persoana. In urma…

- Un barbat de 46 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce a patruns intr-o intersectie dintr-o localitate braileana fara sa acorde prioritate, lovind cu masina pe care o conducea un atelaj hipo.

- O fata de 17 ani din localitatea Bobalna, județul Cluj, a fost ranita grav, sambata seara, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni de o mașina condusa de un cetațean german in varsta de 82 de ani. Șoferul a oprit mașina la 100 de metri de la locul impactului, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Un accident grav a avut loc vineri noapte pe DN 1, in Timișul de Jos. O mașina a SPP aflata in misiune a lovit un vehicul care ieșea de pe un drum lateral. In urma impactului, șoferul vehiculul ieșit in DN 1, județul Brașov, a murit. Angajatul SPP a fost și el ranit ușor. „Un autoturism al SPP, aflat…

- Un autoturism al Serviciului de Protecție și Paza care o insoțea pe Viorica Dancila, aflat in misiune, a fost implicat intr-un accident mortal, in județul Brașov! Un om a murit pe loc!Mașina condusa de un angajat SPP, in care nu se afla niciun demnitar, și care circula regulamentar, a acroșat un autoturism…

- Patru persoane au fost transportate la spital, vineri seara, in urma unui accident produs intre Cisnadie si DN 1, in judetul Sibiu, dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu o ambulanta, proiectand-o intr-o alta masina. La spital au fost dusi asistenta medicala din ambulanta, soferul celei de-a doua masini,…