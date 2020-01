Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii mehedinteni au actionat la stingerea unui incendiu care a provocat pagube semnificative a izbucnit la o casa din orasul Strehaia. Au fost mobilizate pentru stingerea acestuia doua echipaje de pompieri din cadrul Statiei Strehaia cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma. La sosirea echipajelor…

- Jucatorul australian Nick Kyrgios a avut o initiativa impresionanta pentru victimele incendiilor devastatoare din Australia, care tin in alerta si au produs nu mai putin de 18 victime de la inceputul lui septembrie 2019. Tenismenul a reusit deja sa mobilizeze intreaga comunitate a tenisului australian…

- O femeie in varsta de 75 de ani a decedat, miercuri, intr-un incendiu urmat de o explozie, in locuinta sa din localitatea Bulboaca, comuna Deleni. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru...

- Sapte persoane au murit, iar peste 200 de case au fost distruse in ultimele doua zile, in urma incendiilor de vegetatie din statul australian New South Wales, informeaza politia locala, citata de BBC, potrivit news.ro.Doua persoane au fost gasite decedate in masinile lor, un tata si fiul lui…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Serban Cantacuzino” Prahova, “numeroase evenimente care pericliteaza siguranta celor mici și a familiilor acestora se produc din cauza neglijentei in ceea ce priveste protejarea impotriva incendiilor”. In acest…

- Doua persoane au murit si 150 de case au fost distruse in urma incendiilor de vegetatie produse in New South Wales, in Australia, informeaza AFP, citata de NEWS.ro.Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr-o masina, iar o femeie a decedat, desi medicii au incercat sa o salveze mai…

- Incendiile de vegetatie din California afecteaza zeci de mii de persoane, printre acestea aflandu-se si starul de la Los Angeles Lakers, LeBron James, care a fost nevoit sa-si paraseasca de urgenta locuinta, potrivit news.ro.La cateva ore dupa succesul cu Charlotte Hornets la Staples Center,…

