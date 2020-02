Stiri pe aceeasi tema

- Clasamentul anual al celor mai puternice armate din lume realizat de Global Firepower, dominat de SUA, Rusia si China, plaseaza Romania pe locul 39, cu o pozitie mai sus in comparatie cu anul precedent.

- Cifre de ultima ora de la BNR. Datoria externa totala a Romaniei a crescut simțitor anul trecut. Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 6,16 miliarde euro anul trecut, fata de 2018, la 106 miliarde euro, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In aceasta perioada,…

- Armata israeliana a atacat, vineri, o pozitie militara din Fasia Gaza, dupa lansarea a trei proiectile din teritoriul palestinian, informeaza cotidianul Times of Israel.Militanti islamisti au lansat vineri dimineata trei obuze din Fasia Gaza spre teritoriul Israelului. Un proiectil a fost…

- "Nemultumirea fata de coruptia la nivelul guvernelor si lipsa de incredere in institutii ilustreaza nevoia de a consolida integritatea politica", a subliniat directoarea TI, Delia Ferreira Rubio. Clasamentul Corruption Perceptions Index (CPI) al TI indica, pe o scara de la zero la 100, nivelurile percepute…

- Preturile productiei industriale pe total - piata interna si piata externa - au avansat cu 3,4% in noiembrie 2019, fata de aceeasi luna a anului anterior, ritm crescut fata de cel inregistrat in luna precedenta, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In octombrie…

- Doua seisme puternice, cu magnitudinea de 6 si, respectiv, 5,8 grade, s-au produs marti in centrul Columbiei, a informat Institutul american de geofizica (USGS), transmite Reuters. Epicentrele celor doua seisme au fost localizate la foarte mica distanta unul de celalalt, la circa 50 km…

- Formatia Genoa, cu Ionut Radu integralist, a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, luni, pe teren propriu, in compania echipei Spal, in etapa a XIII-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Ionut Radu s-a remarcat printr-o parada spectaculoasa in minutul 44. Citește și: PNL…