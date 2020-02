Stiri pe aceeasi tema

- Pop Smoke, un rapper in ascensiune, a fost impușcat mortal miercuri dimineața in ceea ce pare a fi un jaf armat.Rapperul american Pop Smoke a fost ucis in propria casa dupa ce hoții au intrat peste el.

- Crima s-a petrecut miercuri dimineata, in jurul orei locale 04.30 (ora 14.30, ora Romaniei), intr-o locuinta din Hollywood Hills, care era inchiriata de muzician. Doi oameni inarmati si purtand masti au patruns in vila locuita de Pop Smoke si au tras mai multe focuri de arma, care l-au ranit pe rapper.…

- Presupusul autor al atacului din Londra a fost împuscat mortal de agenti de politie, iar trei persoane au fost ranite prin înjunghiere, una fiind în stare critica, anunta autoritatile britanice, potrivit Mediafax. "Trei persoane au fost ranite în atacul din zona Streatham.…

- Cantaretul brazilian de muzica country Juliano Cezar a murit pe scena, cu microfonul in mana, in timpul unui concert, in noaptea de luni spre marti, la varsta de 58 de ani, din cauza unui infarct, transmite...

- In Italia, un roman de numai 32 de ani a fost impușcat mortal de paznicul vilei unui om de afaceri, pe care acesta planuise sa o jefuiasca impreuna cu banda de hoți din care facea parte. Moartea lui Georgian Ene l-a șocat pe tatal sau, caci barbatul a aflat de pe Facebook de tragedie.

- Rapperul american Juice WRLD, a carui cariera era in plina ascensiune, a murit duminica la Chicago, la varsta de 21 de ani. Pe numele real, Jarad A. Higgins, artistul s-a prabusit brusc la pamant pe aeroportul Midway, din orasul sau natal, Chicago, la intoarcerea din California.

- Un fost participant al unui faimos reality-show a avut o moarte cumplita, fiind impuscat pe strazile cartierului. Barbatul nu este singurul concurent care s-a stins din viata dupa ce a participat la emisiune.