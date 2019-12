Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, 25 decembrie, in jurul orei 10.30, in localitatea Leorinț, pe DJ 142L. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Urgența Alba, un automobil s-a rasturnat, iar o persoana a fost proiectata in afara mașinii. Victima,…

- O femeie aflata la volanul unui autoturism Hyundai a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut in municipiul Vatra Dornei.Impactul a avut loc in jurul orei 08.30, in timp ce o femeie de 28 de ani, aflata la volanul unui autoturism marca ...

- Un incident incredibil a avut loc azi in orașul Port Elizabeth, din Africa de Sud.O femeie in varsta de 26 de ani a scapat miraculos cu viața dupa ce un camion a trecut peste mașina ei Opel și a turtit-o, a notat BBC.Șoferul camionului a parcat vehiculul uriaș langa o școala, de unde a mers sa-și ia…

- Ana Maria Lacramioara Di Piazza, o românca în vârsta de 30 de ani care locuia din copilarie în Italia, a fost ucisa de un om de afaceri sicilian, informeaza site-ul cotidianului italian Corriere della Sera, scrie Mediafax. Femeia ar fi avut o relație de aproximativ un an…

- O femeie a fost accidentata de o mașina duminica seara pe șoseaua Dej-Bistrița, in zona localitații Cuzdrioara. Accidentul s-a produs in jurul orei 17,30, pe DN17. Pietonul, o femeie in varsta de 49 de ani din Cuzdrioara, s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a drumului, moment in care a fost…

- O femeie a murit vineri in Campulung, județul Argeș, dupa ce a fost lovita de o mașina in timp ce traversa strada, pe trecerea de pietoni, transmite MEDIAFAX.Citește și: Daniel Zamfir iese la rampa! ‘Sunt extrem de revoltat’ . Potrivit IPJ Argeș, o femeie in varsta de 52 de ani, din…

- Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta a incheiat un contract pentru achizitionarea de produse profesionale detergent pentru masina de spalat rufe si produse profesionale detergent pentru masina de spalat vase, defalcate pe loturi. Societatea care se va ocupa de furnizarea detergentilor este…

- O femeie a fost lovita de un autpoturism, luni dimineața, in timp ce traversa strada Calea Moților din Alba Iulia, in zona Vila Duțu, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, o femeie de aproximativ 45 de ani a fost acroșata in timp ce traversa strada c-lea Moților, pe trecerea de pietoni (zona Vila…